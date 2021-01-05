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Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции
Фото: pixabay.com

Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции

Кирилл Николаев

Общество

В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3 процента, что превышает уровень инфляции. Об этом во вторник, 5 января, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации Антон Котяков.

По его словам, с учетом индексации средний размер страховой пенсии составит 17 541 рубль. Повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек. На эти цели будут направлены 374 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Котяков отметил, что часть пенсионеров получила пенсии с учетом индексации уже в прошлом году.

Ранее Котяков заявил, что более 95 процентов семей с детьми до 8 лет получили предновогоднюю выплату.

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пенсияМинтрудвыплаты
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