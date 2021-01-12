Общественно-жилой комплекс появится в Чертанове Южном

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Чертаново Южное появится общественно-жилой комплекс площадью 77,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) во вторник, 12 января.

Так, градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) уже одобрила строительство по адресу Варшавское шоссе, владение 141.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, комплексная жилая застройка будет осуществлена на участке площадью 1,72 гектара. Участок располагается напротив парка «Битцевский лес», около станции метро «Аннино».

Анастасия Пятова также отметила, что в составе жилого комплекса будет детский сад и паркинг, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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