Более 400 детей-сирот получили жилье в Москве в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 400 детей-сирот получили жилье в столице в 2020 году. Об этом рассказал прокурор Москвы Денис Попов во вторник, 12 января, в День работника прокуратуры.

— Мы тесно взаимодействуем с городскими властями в вопросах предоставления жилья детям-сиротам. Москва в прошедшем году обеспечила жильем более 400 сирот, еще 250 ждут смотровые ордера, — уточнил Попов.

Он отметил, что ошибки случаются везде, поэтому московские прокуроры обжаловали в суде девять решений об отказе в предоставлении квартир. Два иска уже были удовлетворены. При этом прокуроры ведут надзорное сопровождение «вплоть до момента получения ключей от квартиры».

Помимо этого, прокурор Москвы добавил, что особого внимания требует ситуация с соблюдением прав несовершеннолетних. В прошлом году было выявлено свыше 10 тысяч нарушений прав детей, более 500 исков было подано в суды в их защиту, передает ТАСС.

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