Составлен график техобслуживания газового оборудования в Москве на 2021 год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в столице на 2021 год. Проверки возобновились в городе с 11 января.

Жители столицы смогут узнать дату визита специалиста Мосгаза, который будет осуществлять техническую проверку внутридомового газопровода, на сайте предприятия mos-gaz.ru, в разделе «График ТО ВДГО».

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы отметили, что специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, которые установлены в квартирах.

— Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе по правилам эксплуатации газовых приборов (плит и водонагревателей), порядку и срокам их ремонта и/или замены, — отметили в пресс-службе.

Указав в специальном разделе название улицы и номер дома, пользователь сможет узнать точную дату визита специалиста, а также контактный телефон территориального подразделения Мосгаза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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