Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе
Сотрудники 1-го специализированного полка столичной полиции младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов патрулируют сквер у Большого театра. Вскоре спецполки получат новое обмундирование, которое пока находится на этапе разработки / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе

Андрей Объедков

Город

В понедельник, 11 января, в городе начали работать два специальных полка полиции. Новые подразделения появились в составе столичного управления МВД после реорганизации ведомства.

Теперь безопасность горожан и общественный порядок будут охранять 1-й и 2-й специальные полки полиции. В первое подразделение вошли сотрудники туристической полиции, задача которых — оказание помощи иностранцам, а также кавалеристы, которые дежурят в парковых зонах и помогают контролировать порядок во время массовых спортивных и зрелищных мероприятий. Второй спецполк сформирован из сотрудников патрульно-постовой службы. Его гордость — моторизированный батальон, специалисты которого обеспечивают безопасность на общественно значимых мероприятиях, причем не только в столице, но и в других регионах России.

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с сотрудниками 1-го специального полка и узнал, кто служит в подразделениях. Младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов служат в специализированном батальоне по обслуживанию пешеходных зон общегородского значения. Их задача — обеспечивать безопасность центральных улиц и помогать иностранным гражданам. По словам Анастасии, кандидат на службу в батальоне должен не только иметь отличную физподготовку, как и в других подразделениях, но и обладать дополнительными знаниями.

— В батальон берут только тех, кто владеет иностранными языками на таком уровне, чтобы общаться с иностранцами и хорошо их понимать, — объясняет младший лейтенант Медведева. — Еще нужно хорошо знать город.

Многие коллеги Анастасии знают два языка и больше. Например, Роман Расулов владеет английским и немецким.

Сотрудники 1-го спецполка не только помогают иностранным гражданам решить их проблемы. Например, в их обязанности входит проверка припаркованных автомобилей — часто случается, что угонщики оставляют украденные машины на улицах.

В ближайшем будущем 1-й и 2-й специальные полки ждет оптимизация штатной численности. По данным из открытых источников, в их состав могут войти саперы и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. А еще стражи порядка из специальных полков получат новую форму, которая сейчас находится на этапе разработки.

Кстати, по данным Комиссии по безопасности Московской городской думы, предпринимаемые меры по профилактике правонарушений в столице дают свои плоды. Уровень преступности в Москве стабильно сохраняется на более низком уровне, чем аналогичные показатели по Центральному федеральному округу.

Благодаря профилактическим мерам, в том числе поддержке народных дружин и общественных пунктов охраны порядка, ежегодно повышается раскрываемость преступлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы:

— Обеспечить безопасность помогают и информационные технологии. В конце 2020 года Мосгордума приняла бюджет Москвы, в котором заложены средства для государственной программы «Безопасный город», которая обеспечивает снижение криминогенной обстановки в столице и повышение обеспечения безопасности граждан. Отдельное внимание уделяется охране и антитеррористической защищенности объектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В раскрытии преступлений полицейским помогают 178 тысяч камер городской системы видеонаблюдения. Они позволяют увеличить показатели раскрываемости на 15–20 процентов. В ближайшем будущем планируется оснастить современным оборудованием 31 объект органов правопорядка.

Читайте также: Власти Москвы разработали меры поддержки креативной индустрии

РаботаполицияМВД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте