Движение на участке трассы М1 в Подмосковье открыли после реконструкции

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В пресс-службе госкомпании «Автодор» отметили, что движение запустили досрочно после реконструкции участка с 46 по 54 километр. Реконструкция трассы М1 в Подмосковье велась с 2019 года. В частности, был построен платный обход Одинцово, реконструированы участки дороги с 16 по 45 километр, построены развязки на 19-м километре и 27-м километре.

Также продолжаются работы на участке трассы с 45 по 66 километр. Их завершат к концу этого года. В будущем трассу планируют реконструировать до 84 километра.

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