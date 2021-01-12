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Движение на участке трассы М1 в Подмосковье открыли после реконструкции
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Движение на участке трассы М1 в Подмосковье открыли после реконструкции

Виктория Родимкина

Транспорт

В Московской области открыли движение автомобилей по реконструированному участку трассы М1 «Беларусь». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 12 января.

Открыт участок протяженностью около восьми километров и разворотная петля на 25-м километре трассы.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» отметили, что движение запустили досрочно после реконструкции участка с 46 по 54 километр. Реконструкция трассы М1 в Подмосковье велась с 2019 года. В частности, был построен платный обход Одинцово, реконструированы участки дороги с 16 по 45 километр, построены развязки на 19-м километре и 27-м километре.

Также продолжаются работы на участке трассы с 45 по 66 километр. Их завершат к концу этого года. В будущем трассу планируют реконструировать до 84 километра.

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