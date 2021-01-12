СМИ: Мальта назвала покупателей «золотых паспортов» из России

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Более трех тысяч человек, включая примерно 300 граждан РФ и стран постсоветского пространства, получили паспорта Мальты в обмен на инвестиции. Список участников этой программы за 2019 год местные власти обнародовали во вторник, 12 января 2021 года.

Республика не раскрывает второе гражданство и покупателей документов, в связи с чем данные списка имен носят приблизительный характер. Доподлинно известно, что факт гражданства подтвердил основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, который объяснил инвестиции наличием предприятий в четырех странах Евросоюза.

В перечне, по данным РБК, указаны полные тезки некоторых российских бизнесменов. Речь идет об основателе сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриане Мельникове, совладельце компании DataPro Алексее Богданчикове, одном из основателей девелопера ЛСР Георгии Ведерникове и акционере компании «Вертикаль» Георгии Чумбуридзе.

Напомним, мальтийские паспорта также известны как «золотые». Они были внедрены в республике в конце 2013 года по специальной программе, в рамках которой гражданство можно, по сути, выторговать за 650 тысяч евро инвестиций в национальный инвестфонд. Также можно приобрести недвижимость на сумму от 350 тысяч евро или арендовать ее не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Кроме того, существовал вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.

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