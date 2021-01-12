«Мы сидим дома»: Подольская решила отказаться от светской жизни из-за коронавируса

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что решила придерживаться самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

До пандемии артистка вместе с мужем Владимиром Пресняковым вели активную светскую жизнь. Супруги с детьми ездили на праздничные мероприятия и встречались с друзьями.

Однако из-за коронавируса Подольская приняла решение ограничить выход в свет. Мама двоих детей переживает за здоровье своих близких.

— Как ваш 2021-й? Мы сидим дома, — написала Подольская под новым постом, добавив фотографию, сделанную в домашней обстановке.

Подписчики поддержали певицу и признались, что тоже проводят начало года дома рядом с близкими.

«Дома сидим, учимся с ребенком онлайн. Баку. Азербайджан»; «У нас в Челябинске морозы, минус 30. С мелкой не пошли гулять, зачем морозиться?»; «Мы дома болеем, устали уже»; «Мы дома сидим, надоело уже», — написали поклонники в комментариях.

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