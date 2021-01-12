Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мы сидим дома»: Подольская решила отказаться от светской жизни из-за коронавируса
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Мы сидим дома»: Подольская решила отказаться от светской жизни из-за коронавируса

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Наталья Подольская рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что решила придерживаться самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

До пандемии артистка вместе с мужем Владимиром Пресняковым вели активную светскую жизнь. Супруги с детьми ездили на праздничные мероприятия и встречались с друзьями.

Однако из-за коронавируса Подольская приняла решение ограничить выход в свет. Мама двоих детей переживает за здоровье своих близких.

— Как ваш 2021-й? Мы сидим дома, — написала Подольская под новым постом, добавив фотографию, сделанную в домашней обстановке.

Подписчики поддержали певицу и признались, что тоже проводят начало года дома рядом с близкими.

«Дома сидим, учимся с ребенком онлайн. Баку. Азербайджан»; «У нас в Челябинске морозы, минус 30. С мелкой не пошли гулять, зачем морозиться?»; «Мы дома болеем, устали уже»; «Мы дома сидим, надоело уже», — написали поклонники в комментариях.

Читайте также: «С моей маленькой Селинкой»: невестка Валерии показала фанатам прогулку с дочкой

коронавирусВладимир ПресняковНаталья Подольская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте