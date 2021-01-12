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Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8Карта всех событий
В столице в хостеле на Волгоградском проспекте произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 12 января.
Уточняется, что в отделение в 10:25 поступила заявка о возгорании в хостеле по адресу Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 8.
В ведомстве добавили, что число пострадавших и эвакуированных уточняется. По данным СМИ, пожарные спасли из хостела порядка 15 человек.
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