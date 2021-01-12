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Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8Карта всех событий

В столице в хостеле на Волгоградском проспекте произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 12 января.

Уточняется, что в отделение в 10:25 поступила заявка о возгорании в хостеле по адресу Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 8.

В ведомстве добавили, что число пострадавших и эвакуированных уточняется. По данным СМИ, пожарные спасли из хостела порядка 15 человек.

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Волгоградский проспектхостелпожар
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