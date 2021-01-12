Стала известна причина смерти жителей девятиэтажки в Екатеринбурге

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Жертвы пожара в екатеринбургской многоэтажке отравились угарным газом. Об этом во вторник, 12 января, сообщил врио главы уральской столицы Алексей Орлов.

— Причина смерти у погибших — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в течение дня состоится заседание городского штаба. На нем соберут все сведения о ЧП.

Напомним, о происшествии стало известно в ночь на 12 января: поступило сообщение о возгорании по улице Рассветной. К моменту приезда пожарных на втором этаже девятиэтажного жилого дома горела квартира. Спасатели успели эвакуировать 90 жильцов и приступили к ликвидации огня.

По информации свердловского СУ СК, жертвами ЧП стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В прокуратуре Свердловской области допускают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг распространения пламени располагался в квартире на втором этаже, возле дивана. По предварительным данным, в этих апартаментах применялись горелки. Кроме того, на месте разбросаны окурки от табачных изделий.

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