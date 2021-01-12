Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стала известна причина смерти жителей девятиэтажки в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Стала известна причина смерти жителей девятиэтажки в Екатеринбурге

Ростислав Зубков

Происшествия

Жертвы пожара в екатеринбургской многоэтажке отравились угарным газом. Об этом во вторник, 12 января, сообщил врио главы уральской столицы Алексей Орлов.

— Причина смерти у погибших — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в течение дня состоится заседание городского штаба. На нем соберут все сведения о ЧП.

Напомним, о происшествии стало известно в ночь на 12 января: поступило сообщение о возгорании по улице Рассветной. К моменту приезда пожарных на втором этаже девятиэтажного жилого дома горела квартира. Спасатели успели эвакуировать 90 жильцов и приступили к ликвидации огня.

По информации свердловского СУ СК, жертвами ЧП стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В прокуратуре Свердловской области допускают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг распространения пламени располагался в квартире на втором этаже, возле дивана. По предварительным данным, в этих апартаментах применялись горелки. Кроме того, на месте разбросаны окурки от табачных изделий.

Читайте также: Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

причины смертиЕкатеринбургпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте