Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 11 января.

Уточняется, что дом загорелся в Чехове по адресу улица Офицерский поселок, 114. Личность погибшего на данный момент устанавливают специалисты.

Сигнал о пожаре поступил в 14:54, но ликвидировать горение удалось только в 19:24. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Читайте также: Пожар произошел в частном доме в Красногорске