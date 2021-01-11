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Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 11 января.

Уточняется, что дом загорелся в Чехове по адресу улица Офицерский поселок, 114. Личность погибшего на данный момент устанавливают специалисты.

Сигнал о пожаре поступил в 14:54, но ликвидировать горение удалось только в 19:24. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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