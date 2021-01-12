Просившие помощь в Twitter мать и дочь погибли при пожаре в Екатеринбурге

Фото: МЧС России

Жительница Екатеринбурга и ее дочь, просившие помощи во время пожара в девятиэтажном здании, погибли. Об этом во вторник утром, 12 января, заявил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

О происшествии стало известно в ночь на 12 января: поступило сообщение о возгорании по улице Рассветной. К моменту приезда пожарных на втором этаже жилого дома горела квартира, в подъезде было плотное задымление. Спасатели успели эвакуировать 90 жильцов и приступили к ликвидации огня. По информации свердловского СУ СК, жертвами ЧП стали восемь человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В прокуратуре Свердловской области допускают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как уточнил Валерий Горелых, бригада скорой помощи рассказала, что при госпитализации скончалась девочка, ей было около шести лет.

— Представители МВД точные ее данные установили оперативно: погибшим ребенком оказалась Вера 2013 года рождения. К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения, — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ГУ МВД по области.

Известно, что женщина во время происшествия просила вызвать пожарных и звала на помощь через Twitter.

— Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем, — успела написать Наталья, передает агентство.

В полиции добавили, что сыщики угрозыска установили личность еще одной женщины, погибшей в результате ЧП. Речь идет о некой Лоре 1976 года рождения. Личности других жертв пожара пока устанавливаются.

В настоящее время на месте инцидента работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, отрабатываются различные версии событий.

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