Эксперты увидели возможность примирения принцев Уильяма и Гарри этим летом

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Британские эксперты увидели возможность примирения принцев Уильяма и Гарри во время открытия памятника их матери — принцессе Диане. Об этом сообщает издание Daily Express.

Отмечается, что отношения между братьями ухудшились весной 2020 года, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение отказаться от полномочий старших членов королевской семьи. По данным СМИ, принца Уильяма возмутила эгоистичность брата и его нежелание согласовывать свои планы с королевой Елизаветой II.

Открытие памятника принцессе Диане, который был заказан братьями еще до ссоры, в 2017 году, может примирить принцев. Монумент планируется открыть в июле 2020 года. Ожидается, что мероприятие посетят все члены королевской семьи.

— Думаю, отношения между ними были очень натянутыми, когда Гарри и Меган отказались от полномочий. Можно не сомневаться, что они приложат все усилия для того, чтобы на публике казаться исключительно дружелюбными, — считает королевский комментатор Ричард Фитцуильямс.

Однако, по мнению бывшего королевского редактора газеты The Sun Чарли Рэя, братья вряд ли забудут взаимные обиды из-за небольшой церемонии.

— Не думаю, что натянутые отношения между братьями так просто исправить. Они могут смягчиться, но никогда не станут лучше, — отметил Рэй.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже.

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