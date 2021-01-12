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Столичный центр поддержки по раздельному сбору отходов принял 1,5 тысячи звонков
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичный центр поддержки по раздельному сбору отходов принял 1,5 тысячи звонков

Виктория Родимкина

Город

Центр поддержки по раздельному сбору отходов в Москве за 2020 год принял 1,5 тысячи звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы во вторник, 12 января.

Жители столицы обращались в центр для того, чтобы уточнить правила сортировки мусора.

— Немало вопросов было посвящено и содержанию контейнерных площадок во дворах. Жители просили устранить инфраструктурные недочеты, чтобы облегчить доступ к контейнерам для вторсырья, — уточнили в сообщении.

Некоторые звонившие предлагали свои идеи по развитию программы сбора вторсырья. Москвичи также обращались к специалистам, чтобы узнать адреса пунктов приема опасных отходов — батареек, градусников и ртутьсодержащих ламп, передает РИА Новости.

На вопросы горожан отвечают компетентные операторы с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, а в пятницу — с 08:00 до 15:45 по номеру +7 (495) 150-75-43.

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