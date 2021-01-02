Москвичам рассказали, как правильно сортировать новогодний мусор

Урны для раздельного сбора мусора в офисе / Фото: Денис Кондратьев

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы познакомил горожан с нюансами использования серых и синих контейнеров по раздельному сбору отходов.

Так, чистое вторсырье нужно выбрасывать в синие контейнеры, а органический мусор и загрязненные отходы — в серые.

Как поясняют специалисты, испорченная еда должна отправиться в серые баки. Не так очевидна ситуация с одноразовой посудой. В том случае, если на тарелках осталась еда, их нужно выбрасывать в серый бак. Если же посуду вымыть и высушить, ее можно отправить на переработку, то есть в синий контейнер.

Туда же следует выбрасывать коробки и пакеты из картона и крафтовые пакеты. А вот покрытые полиэтиленовой пленкой подарочные пакеты не являются вторсырьем и должны отправляться в серый бак. В него же следует выбрасывать пустые аэрозольные баллончики.

Чтобы дать вторую жизнь пластиковым и стеклянным бутылкам, их нужно вымыть и высушить, а затем поместить в контейнер синего цвета. Сюда же следует отправить разбитую стеклянную посуду.В дальнейшем она может превратиться в новые стеклянные банки и бутылки или строительные материалы (например, плитку или стекловату).

Переработке подлежат также консервные банки. Однако специалисты напоминают, что перед выбросом их нужно очистить от остатков пищи и просушить, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что до 20 февраля жители столицы могут сдать новогодние елки для утилизации в специальные пункты приема. Щепа из хвойных деревьев находит применение в подсыпке в вольерных комплексах и обустройстве экологических троп.

Читайте также: РПЦ не станет закрывать храмы без особых предписаний