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РПЦ не станет закрывать храмы без особых предписаний
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

РПЦ не станет закрывать храмы без особых предписаний

Ксения Монахова

Религия

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует закрывать храмы без особого предписания. Об этом в субботу, 2 января, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он подчеркнул, что храмы открываются не ради пожертвований, а ради людей.

— Когда санитарные власти предписали закрыть храмы, мы закрыли храмы... И в тех странах, где такие требования появляются или сохраняются, мы такие требования исполняем, поэтому в некоторых странах наши храмы пока закрыты. Но там, где санитарные власти этого не требуют, мы по собственной инициативе, конечно, храмы закрывать не будем, — заявил Иларион в программе«Церковь и мир» на канале «Россия-24».

По его словам, во время работы общественного транспорта, торговых центров и иных мест скопления людей на закрытие храмов нет оснований. Митрополит Волоколамский отметил, если власти заявят о необходимости ограничения посещений, то РПЦ отреагирует «соответствующим образом».

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