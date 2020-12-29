Объявлена дата Архиерейского собора РПЦ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Архиерейский собор Русской православной церкви состоится 15–18 ноября 2021 года. Об этом Священный синод РПЦ сообщил во вторник, 29 декабря.

— Священный синод постановил провести очередной Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года, — указано в соответствующем сообщении.

Уточняется, что для подготовки масштабного мероприятия перед ним состоится пленум межсоборного присутствия. Его проведут 26–28 мая 2021 года.

Предыдущий Архиерейский собор проходил с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

СПРАВКА «ВМ»

До середины XX века Архиерейский собор назывался собором архипастырей. Он представляет собой собрание архиереев и является высшим органом иерархического управления РПЦ, а также УПЦ.

Согласно Уставу от 2000 года, Архиерейский собор созывается патриархом Московским и всея Руси и Священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии Поместного собора. Кроме того, собор может быть созван в исключительных случаях.

Помимо прочего, Архиерейский собор является церковным судом высшей инстанции.

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