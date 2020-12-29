Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объявлена дата Архиерейского собора РПЦ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Объявлена дата Архиерейского собора РПЦ

Ростислав Зубков

Религия

Архиерейский собор Русской православной церкви состоится 15–18 ноября 2021 года. Об этом Священный синод РПЦ сообщил во вторник, 29 декабря.

— Священный синод постановил провести очередной Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года, — указано в соответствующем сообщении.

Уточняется, что для подготовки масштабного мероприятия перед ним состоится пленум межсоборного присутствия. Его проведут 26–28 мая 2021 года.

Предыдущий Архиерейский собор проходил с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

СПРАВКА «ВМ»

До середины XX века Архиерейский собор назывался собором архипастырей. Он представляет собой собрание архиереев и является высшим органом иерархического управления РПЦ, а также УПЦ.

Согласно Уставу от 2000 года, Архиерейский собор созывается патриархом Московским и всея Руси и Священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии Поместного собора. Кроме того, собор может быть созван в исключительных случаях.

Помимо прочего, Архиерейский собор является церковным судом высшей инстанции.

Читайте также: В РПЦ отреагировали на новости о задержании бывшего схимонаха Сергия

РПЦцерковьРусская православная церковь (РПЦ)
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Все мнения
О проекте