В РПЦ отреагировали на новости о задержании бывшего схимонаха Сергия

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В Русской православной церкви (РПЦ) выразили сожаление, что бывший схимонах Сергий, который был отлучен от церкви, не покаялся. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во вторник, 29 декабря.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего схимонаха. Его адвокат заявила, что Сергия направят в Москву, в отношении него уже возбудили уголовное дело по трем статьям.

— Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся, — отметил Легойда.

Он в своем Telegram-канале уточнил, что священнослужители Екатеринбургской епархии примут меры для скорейшего установления мира в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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