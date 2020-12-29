Уголовное дело по трем статьям завели на бывшего схимонаха Сергия

Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) возбуждены уголовные дела по трем статьям, ему уже предъявлены обвинения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сергия Светлану Герасимову во вторник, 29 декабря.

По ее словам, дела завели по статьям «О склонении к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство».

Суд в Москве в 14:00 выберет ему меру пресечения, добавила Светлана Герасимова.

Помимо этого, адвокат заявила, что Романов уже был отправлен в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что бывший схимонах Сергий был задержан в Среднеуральском женском монастыре в ночь на 29 декабря.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Ранее по теме: Бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам после задержания на Урале