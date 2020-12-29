Бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам после задержания на Урале

Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

Задержанный в ночь на вторник, 29 декабря, бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видеозапись, на которой он просит своих сторонников «ничего не делать» и говорит, что с ним все хорошо.

Ранее СМИ сообщили, что Романов был задержан для дачи показаний.

— Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко… У меня все хорошо... Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось — у каждого свой крест, — заявил бывший схимонах.

На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Сергий сидит в церковном облачении за столом, передает РИА Новости. По информации ряда СМИ, бывший схимонах на данный момент находится в Следственном комитете.

Напомним, схимонах Сергий (Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана за такие высказывания, в результате чего его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

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