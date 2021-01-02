Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кузьминская улица, 10с1 Карта всех событий

Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве 2 января. До 20 февраля жители столицы смогут сдать новогодние елки для утилизации в специальные пункты приема. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в рамках акции, которая проводится уже шестой год подряд, на территории столицы будут функционировать более 500 пунктов приема хвойных деревьев.

— Ее главная цель: грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов, — отметил Бирюков.

Горожан предупредили, что елки, сосны и пихты должны быть освобождены от новогодней мишуры и украшений. Сдать дерево можно бесплатно.

Адреса пунктов приема елок опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра, акция «Елочный круговорот» все больше пользуется популярностью у москвичей. Так, если в 2016 году она стартовала с единственным пунктом приема, то уже в 2020-м таковых насчитывалось более 400.

— Собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы, — рассказал чиновник.

Щепа из хвойных деревьев находит применение в подсыпке в вольерных комплексах и обустройстве экологических троп, уточнил Петр Бирюков.

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