Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве
Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве 2 января. До 20 февраля жители столицы смогут сдать новогодние елки для утилизации в специальные пункты приема. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в рамках акции, которая проводится уже шестой год подряд, на территории столицы будут функционировать более 500 пунктов приема хвойных деревьев.
— Ее главная цель: грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов, — отметил Бирюков.
Горожан предупредили, что елки, сосны и пихты должны быть освобождены от новогодней мишуры и украшений. Сдать дерево можно бесплатно.
Адреса пунктов приема елок опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы.
Как отметил заместитель мэра, акция «Елочный круговорот» все больше пользуется популярностью у москвичей. Так, если в 2016 году она стартовала с единственным пунктом приема, то уже в 2020-м таковых насчитывалось более 400.
— Собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы, — рассказал чиновник.
Щепа из хвойных деревьев находит применение в подсыпке в вольерных комплексах и обустройстве экологических троп, уточнил Петр Бирюков.
Читайте также: Сергей Собянин рассказал о праздничных световых конструкциях на улицах Москвы