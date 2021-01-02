Сергей Собянин рассказал о праздничных световых конструкциях на улицах Москвы
На улицах столицы к новогодним праздникам установили четыре тысячи световых конструкций разных форм и размеров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Глава города отметил, что на Поклонной горе вновь был возведен 20-метровый светящийся «Новогодний шар». Для его создания потребовалось 176 тысяч светодиодов. Впервые после окончания реставрации новогодним декором был украшен Северный речной вокзал.
— Больших фестивалей в этом году не было. Но всех, кто в эти праздничные дни выходит погулять по вечерней Москве, город встречает океаном тепла и света: четыре тысячи больших и малых световых конструкций создают праздничное настроение. Среди них так любимые москвичами световые тоннели, навесы из гирлянд и световые арки, которые по традиции украшают Тверскую, Пушкинскую улицы, площадь Революции, Камергерский, Газетный переулки и Новопушкинский сквер, — написал в личном блоге Сергей Собянин.
Мэр столицы добавил, что у Триумфальной арки москвичи смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке у Ростокинского акведука дети и их родители смогут увидеть медвежонка Умку и других полярных медведей.
— И конечно, какой же праздник без новогодних елок. Самая красивая — елка-шатер — по традиции украшает Лубянскую площадь, — добавил мэр.
Сергей Собянин опубликовал в личном блоге фотографии украшенной столицы и поздравил москвичей с Новым годом.
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