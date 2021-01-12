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«От недостатка ума и воспитания»: Бородина рассказала об угрозах Рапунцель засудить «Дом-2»
Фото: instagram.com/borodylia

«От недостатка ума и воспитания»: Бородина рассказала об угрозах Рапунцель засудить «Дом-2»

Анастасия Волоснова

Звезды

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила бывшую участницу проекта Ольгу Рапунцель за наглость. По мнению последней, именно она обеспечивала проекту популярность. После ее ухода из шоу рейтинги «Дома-2» стали падать, считает Рапунцель.

Девушка отметила, что шоу навредило репутации ее семьи, из-за чего она намерена обратиться в суд.

— Некоторых представляли идеальной семьей, а нас все время поливали грязью. Не знаю, что мы им сделали, — поделилась Рапунцель.

Ксения Бородина заявила, что считает подобное поведение пиар-ходом.

— Знаю одно: людям свойственно офигевать! И быть неблагодарными тоже. От недостатка ума и воспитания. Сейчас, когда закрыли «Дом-2», многие «звезды» остались без дела, а хочется чем-то заниматься, например, подавать в суд, сидя в квартире, которую тебе подарили, — приводит слова Бородиной Starhit.ru.

Бородина добавила, что во время участия в проекте Рапунцель победила в конкурсе «Человек года», благодаря чему получила новую квартиру.

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конфликттелепроект «Дом-2»Ксения Бородина
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