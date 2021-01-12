«О нашей удивительной встрече»: Рудковская рассказала, как познакомилась с Плющенко

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер Яна Рудковская рассказала подписчикам о первой встрече со своим мужем — фигуристом Евгением Плющенко — и показала архивное фото.

По словам Рудковской, в первый раз она встретилась с Плющенко 12 января 2007 года. Фигурист показывал номер для сочинских Олимпийских игр на фестивале, в котором принимал участие певец Дима Билан. Продюсером последнего уже в то время была Рудковская.

— 12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима выступал там, — рассказала Рудковская подписчикам.

К посту Рудковская добавила первое совместное фото с Плющенко. По ее словам, оно было сделано спустя 15 минут после первого знакомства будущих супругов.

— Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты, — обратилась Рудковская к мужу.

Подписчиков растрогала история продюсера, о чем они поспешили написать в комментариях.

«На фото как будто вы уже влюбленная парочка»; «Счастья вам, очень красивая пара»; «Удивительно, вот ведь как судьба распорядилась»; «Обожаю вас. Счастья, любви на долгие годы», — написали поклонники.

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