Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Большой юбилей большого маэстро»: Игорь Николаев показал совместное фото Паулса с Пугачевой
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

«Большой юбилей большого маэстро»: Игорь Николаев показал совместное фото Паулса с Пугачевой

Анастасия Волоснова

Звезды

В честь дня рождения Раймонда Паулса певец Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором предстал вместе с композитором и певицей Аллой Пугачевой.

Во вторник, 12 января, Паулс празднует 85-летие. За долгие годы он стал автором многочисленных хитов для Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леонтьева и других исполнителей.

С юбилеем композитора решил поздравить певец Игорь Николаев.

— БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО МАЭСТРО! РАЙМОНД ПАУЛС! 85! Это честь и привилегия общаться, быть причастным, прожить в музыке вместе огромный период времени! Поздравляю, восхищаюсь, желаю счастья и здоровья! — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте.

Певец сопроводил поздравление несколькими снимками, на одном из них рядом с композитором и самим Игорем Николаевым предстала Алла Пугачева.

Напомним, Раймонд Паулс сочинил для Пугачевой такие популярные песни, как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Делу — время» и «Старинные часы».

Читайте также: «Ой, вообще»: двойняшки Галкина и Пугачевой рассказали, как вышли в школу после каникул

Алла ПугачеваРаймонд ПаулсИгорь Николаев
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте