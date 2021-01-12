«Большой юбилей большого маэстро»: Игорь Николаев показал совместное фото Паулса с Пугачевой

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

В честь дня рождения Раймонда Паулса певец Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором предстал вместе с композитором и певицей Аллой Пугачевой.

Во вторник, 12 января, Паулс празднует 85-летие. За долгие годы он стал автором многочисленных хитов для Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леонтьева и других исполнителей.

С юбилеем композитора решил поздравить певец Игорь Николаев.

— БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО МАЭСТРО! РАЙМОНД ПАУЛС! 85! Это честь и привилегия общаться, быть причастным, прожить в музыке вместе огромный период времени! Поздравляю, восхищаюсь, желаю счастья и здоровья! — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте.

Певец сопроводил поздравление несколькими снимками, на одном из них рядом с композитором и самим Игорем Николаевым предстала Алла Пугачева.

Напомним, Раймонд Паулс сочинил для Пугачевой такие популярные песни, как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Делу — время» и «Старинные часы».

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