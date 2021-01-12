Мессенджер Telegram занял второе место среди популярных приложений США

Фото: youtube.com / Теплица социальных технологий

По данным на минувшее воскресенье, 10 января, мессенджер Telegram стал вторым по популярности приложением в США. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

Отмечается, что в период с 6 по 10 января американцы скачали Telegram более 545 тысяч раз. Как сообщает газета, популярность мессенджера выросла из-за блокировки президента США Дональда Трампа на платформах Facebook, Twitter и Parler.

Действующий глава Белого дома был заблокирован за нарушение правил социальных сетей. Такое решение администрация площадок вынесла в связи с сообщениями, в которых президент одобрял насилие во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Популярность Telegram также могла вырасти на фоне изменений в политике мессенджера WhatsApp, который является частью компании Facebook. Согласно новым правилам, мессенджер будет делиться информацией о пользователях с другими приложениями, управляемыми Facebook.

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