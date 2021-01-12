Резидент технополиса «Москва» создал робота для разбора угольно-графитовых реакторов

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал робота для разбора угольно-графитовых реакторов. Об этом рассказали в пресс-службе технополиса во вторник, 12 января.

Разработкой робота занималась компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР).

— Компания разработала мобильный робототехнический комплекс для демонтажа графитовой кладки угольно-графитовых реакторов, — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

В пресс-службе отметили, что комплекс состоит из мобильного робота, пульта дистанционного управления и магазина со специальным электрическим отрезным инструментом.

Робот позволяет дистанционно выполнять демонтажные работы на угольно-графитовых реакторах. Разработка исключает нахождение людей в зоне с повышенной радиацией.

Роботом управляет оператор с помощью видеосистемы. Манипулятор разработки позволяет поднимать и переносить до 100 килограммов груза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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