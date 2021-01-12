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Сугробы в столичном регионе вырастут до 30 сантиметров на текущей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сугробы в столичном регионе вырастут до 30 сантиметров на текущей неделе

Юлия Ямпольская

Город

Сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров на этой неделе. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в центре погоды «Фобос».

Уточняется, что в четверг, 14 января, регион окажется под влиянием активного средиземноморского циклона, который принесет сильные метели и снегопады. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Кроме того, более сильные осадки ожидаются на юге Московской области — там выпадет до 15 миллиметров осадков.

По информации синоптиков, похолодание в столице выйдет на пик в последние дни текущей недели. В выходные снег будет небольшим и локальным. Столбик термометра в этот период опустится до 20 градусов мороза днем и до 24 градусов ночью.

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