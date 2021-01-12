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Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя

Кирилл Николаев

Общество

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить действующего президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя. Об этом он написал во вторник, 12 января, в своем Twitter-аккаунте.

Политик сопроводил пост кадром из фильма, в котором Трампа заменил на себя. На фотографии главный герой обращается к Жириновскому.

Также политик рассказал, что во время съемок фильма делегация ЛДПР посещала Нью-Йорк.

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Владимир ЖириновскийФильм«Один дома»
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