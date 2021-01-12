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Эрдоган призвал принять Турцию в Евросоюз после Brexit
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган призвал принять Турцию в Евросоюз после Brexit

Кирилл Николаев

В мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз (ЕС) принять страну в состав содружества после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом он заявил во вторник, 12 января, во время выступления в Анкаре.

По его словам, Турция не отказывается от членства в ЕС.

— Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м страна подала заявку на членство в содружестве. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции о сокращении притока мигрантов в Европу.

Напомним, официально Великобритания вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года. С 1 января 2021 года стороны начали работать в новом формате.

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ЕвросоюзРеджеп ЭрдоганТурция
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