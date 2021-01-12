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Более 220 мест для купания будут оборудованы на Крещение в Московской области
Подготовка купелей к купаниям в Кузьминском парке / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 220 мест для купания будут оборудованы на Крещение в Московской области

Ксения Монахова

Религия

Более 220 мест для купания будут подготовлены на Крещение в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Сообщается, что 66 мест для купания будут доступны на открытых водоемах, 75 точек оборудуют в прудах.

— Остальные купели появятся в местах проведения мероприятий, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что крещенских купаний в Московской области ожидают более 200 тысяч жителей, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность во время купаний. Напомним, Крещение в России отмечается 19 января.

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РелигияКрещениекупание
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