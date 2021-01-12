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Самую низкую температуру за последние 76 лет зафиксировали в Мадриде
Мадрид / Фото: Лилит Арутюнян

Самую низкую температуру за последние 76 лет зафиксировали в Мадриде

Ксения Монахова

В мире

Температурный рекорд зафиксировали в Мадриде. Столбик термометра опустился максимально низко за последние 76 лет в ночь на 12 января, согласно данным метеорологического агентства AEMET.

В конце первой недели нового года на Мадрид обрушился сильнейший за последние два десятка лет снегопад, который побил рекорд 1971 года. После чего в городе наступила холодная погода. Так, в ночь на вторник, 12 января, в некоторых районах Мадрида температура опустилась ниже 10 градусов. Например, в аэропорту «Барахас» столбик термометра опустился до 13 градусов ниже нуля. А в районе Университетского городка — минус 10,3.

Отмечается, что такие низкие показатели в последний раз были зафиксированы 16 января 1945 года. Тогда температура опустилась до 10,1 градуса ниже нуля. В Барахасе, на тот момент не входившего в состав Мадрида, было минус 15 градусов, передает РИА Новости.

Синоптики прогнозируют в ночь на 13 января до минус 10 градусов в столице Испании. Красный уровень опасности ввели сразу в одиннадцати провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид.

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