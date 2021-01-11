Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

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Сотрудники российского посольства в Мадриде, где произошел крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега задолго до того, как это начали делать испанцы. Они показали местным жителям, как надо это делать. Об этом рассказали в пресс-службе посольства России в Мадриде в понедельник, 11 января.

Российские дипломаты начали чистить снег в субботу, 9 января. Им пришлось самим делать лопаты. Они дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин.

По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота, местные жители поблагодарили россиян за уборку снега. Они восторженно разглядывали самодельные лопаты, сообщает РИА Новости.

Местным жителям также помогли сотрудники белорусского посольства в Мадриде. Они расчистили улицы в районе подходов к магазинам.

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