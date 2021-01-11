Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бывший посол США в РФ: Налаживание отношений между странами будет долгой игрой
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Бывший посол США в РФ: Налаживание отношений между странами будет долгой игрой

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Налаживание отношений между США и Россией будет долгой игрой. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил бывший посол США в РФ Уильям Бернс, который может быть назначен новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По его словам, Вашингтон должен быть готов принимать во внимание интересы Москвы.

— Налаживание отношений с Россией будет долгой игрой, проводимой при довольно узком диапазоне возможностей. Управление таким соперничеством великих держав требует тактичной дипломатии, — цитирует Бернса журнал The Atlantic.

Он добавил, что отношениям двух стран препятствуют иллюзии Вашингтона и Москвы в отношении друг друга.

Ранее избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

Читайте также: В Пентагоне рассказали о порядке передачи власти Байдену

РоссияСШАпосол
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте