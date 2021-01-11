Бывший посол США в РФ: Налаживание отношений между странами будет долгой игрой

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Налаживание отношений между США и Россией будет долгой игрой. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил бывший посол США в РФ Уильям Бернс, который может быть назначен новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По его словам, Вашингтон должен быть готов принимать во внимание интересы Москвы.

— Налаживание отношений с Россией будет долгой игрой, проводимой при довольно узком диапазоне возможностей. Управление таким соперничеством великих держав требует тактичной дипломатии, — цитирует Бернса журнал The Atlantic.

Он добавил, что отношениям двух стран препятствуют иллюзии Вашингтона и Москвы в отношении друг друга.

Ранее избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

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