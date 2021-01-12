Число жалоб на работу скорой помощи в январе через госуслуги сократилось

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Число жалоб через портал госуслуг на работу скорой помощи и единой линии по борьбе COVID снизилось в январе. Об этом во вторник, 12 января, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с момента запуска обратной связи по работе медучреждений через госуслуги, с 27 ноября 2020 года, поступило более трех тысяч жалоб от россиян. Каждое обращение отрабатывается, а ответы по вопросам направляются в личный кабинет или на электронную почту обратившегося.

— В начале января значительно сократилось количество претензий граждан, связанных с трудностями вызова скорой помощи, — с 21 процента до 14 процентов, а также с техническими проблемами в работе единого номера 122 – с 13 процентов до 9 процентов, — цитирует слова Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что на едином портале госуслуг каждый может оставить обращение, касающееся не только вызова скорой помощи, но и дозвона до регистратур в поликлиниках. Он отметил, что за 10 дней января количество таких жалоб увеличилось с 61 до 72 процентов.

Напомним, записаться на прием к специалисту или вызвать врача на дом можно через единый номер 122 или с помощью личного кабинета на госуслугах.

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