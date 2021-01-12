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Врачи спасли беременную россиянку с полностью пораженными легкими из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com

Врачи спасли беременную россиянку с полностью пораженными легкими из-за COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Иркутские врачи спасли беременную пациентку, у которой были полностью поражены легкие. Оксана Шеломенцева обратилась в больницу на 32-й неделе беременности, на тот момент у нее три дня не спадала температура.

Женщина заявила, что она знала, что нужно обращаться в местный перинатальный центр, врачи сразу взяли у нее все анализы:

— Начали лечение, сделали кесарево сечение, родился ребеночек, — пояснила молодая мама. После этого ее сразу увезли в реанимацию, где она находилась на аппарате ИВЛ 51 день.

Видео: Telegram-канал Mash

Женщина пережила тяжелейшую инфекцию, провела 51 сутки в реанимации, крайне тяжелое состояние, но ее удалось спасти при тяжелейшем поражении легких и полиорганной недостаточности, заявила заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 Иркутского городского перинатального центра Галина Шкандрий.

— Это наша победа, девочка, которая пережила и вернулась к своим детям, — отметила Шкандрий.

Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

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