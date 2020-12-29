Московские врачи спасли жизнь роженице с тяжелым течением коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врачи в Москве спасли жизнь роженице с тяжелым течением коронавируса и выходили ее недоношенного ребенка. Об этом пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщила во вторник, 29 декабря.

По информации ведомства, недавно медики доставили в Инфекционную клиническую больницу № 2 32-летнюю беременную женщину. Она сдала положительный тест на ковид. У пациентки выявили двустороннюю пневмонию с объемом поражения легких около 25 процентов с обеих сторон. Течение инфекции отягчали артериальная гипертензия и ожирение.

Пока женщине оказывали лечение в стационаре, врачи приняли решение о необходимости провести ей кесарево сечение в связи с тем, что у нее обнаружились признаки плацентарной недостаточности из-за COVID-19.

В результате на свет досрочно появился ребенок — девочка. Однако она не могла дышать, поэтому специалисты назначили ей соответствующую терапию.

Вскоре состояние матери малышки улучшилось после переливания плазмы. На восьмой день после родов пациентку перевели в послеродовое отделение, а на 23-и сутки — выписали.

— Тем временем врачи Филатовской детской больницы выходили новорожденную малышку, которая была выписана полностью здоровой, — приводит агентство «Москва» заявление Депздрава.

В ведомстве добавили, что в настоящее время женщина и ее дочь чувствуют себя хорошо и находятся дома.

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