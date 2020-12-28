Пожилую женщину с инсультом эвакуировали в больницу на санитарном вертолете МАЦ

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал пожилую женщину в медицинское учреждение Москвы. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что пациентке был предварительно поставлен диагноз — инсульт. На борту ее сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, которые контролировали и поддерживали состояние больной.

Ранее сообщалось, что пожилому мужчине, который чуть не утонул в ванне, оказали помощь спасатели.

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