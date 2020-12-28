Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожилую женщину с инсультом эвакуировали в больницу на санитарном вертолете МАЦ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожилую женщину с инсультом эвакуировали в больницу на санитарном вертолете МАЦ

Юлия Ямпольская

Происшествия

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал пожилую женщину в медицинское учреждение Москвы. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что пациентке был предварительно поставлен диагноз — инсульт. На борту ее сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, которые контролировали и поддерживали состояние больной.

Ранее сообщалось, что пожилому мужчине, который чуть не утонул в ванне, оказали помощь спасатели.

Читайте также: Двоих мужчин спасли на разных участках Москвы-реки за день

инсультвертолет МАЦМАЦ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте