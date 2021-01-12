Евгений Плющенко показал дома для звездных учениц своей школы
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко похвастался перед подписчиками коттеджами, которые построены на территории его школы. Об этом он сообщил во вторник, 12 января.
Фигурист выложил в сторис на своей странице в Instagram ролик, в котором показано будущее жилье Алены Косторной и Александры Трусовой, а также олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.
О своей идее, построить дома для спортсменок на территории школы, Плющенко рассказал несколько месяцев назад.
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