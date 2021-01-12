Евгений Плющенко показал дома для звездных учениц своей школы

Фигурист Евгений Плющенко / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко похвастался перед подписчиками коттеджами, которые построены на территории его школы. Об этом он сообщил во вторник, 12 января.

Фигурист выложил в сторис на своей странице в Instagram ролик, в котором показано будущее жилье Алены Косторной и Александры Трусовой, а также олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.

О своей идее, построить дома для спортсменок на территории школы, Плющенко рассказал несколько месяцев назад.

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