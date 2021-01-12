Великобритания введет ограничения на ведение бизнеса с Китаем

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Великобритания введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров. Об этом во вторник, 12 января, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, нарушения прав человека недопустимы. Власти Великобритании хотят оградить британский бизнес и государственные учреждения от причастности к подобным нарушениям, сообщает ТАСС.

Ранее британские власти заявляли об ущемлении прав национальных меньшинств и нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Рааб подчеркнул, здесь в созданных трудовых лагерях находится около миллиона уйгуров. Китай неоднократно называл эти заявления предлогом для введения санкций.

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