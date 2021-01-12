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«Танцующему миллионеру» из Италии предложили стать новым президентом США
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

«Танцующему миллионеру» из Италии предложили стать новым президентом США

Виктория Федотова

Звезды

Итальянец Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал фото, после чего в комментариях пользователи предложили ему стать следующим президентом США.

— Что вы думаете? Смог бы я быть подходящим кандидатом? — спросил знаменитый итальянец, разместив снимок в национальных цветах Соединенных Штатов Америки. На нем темно-синий полосатый костюм, он сидит в кресле со звездами, олицетворяющими количество штатов.

В комментариях под фото появились десятки эмоциональных комментариев, в которых подписчики предложили Вакки стать лидером США.

«Джанлуку Вакки в президенты!»; «Всем срочно нужна его энергия»; «Лучший кандидат!»; «Я отдаю за тебя свой голос».

Фото появилось в Instagram и набрало более 450 тысяч лайков.

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