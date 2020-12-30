«Танцующий миллионер» в поварском колпаке устроил для жены романтический сюрприз

Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Итальянец Джанлука Вакки, известный пользователям по своим зажигательным танцам и внушительному материальному состоянию, устроил для своей жены Шэрон Фонсеки кулинарный мастер-класс.

На опубликованном в интернете видео мужчина в поварском колпаке достает из печи пиццу, которую он сам приготовил для избранницы. Все свои действия танцующий миллионер сопровождает энергичными движениями, заслужившими ему его прозвище. На фоне при это звучит слегка переделанный хит U Can't Touch This рэпера MC Hammer.

— Я бы сделал для тебя все что угодно… даже пиццу. Правда, не уверен насчет вкуса, — иронично отметил Вакки в своем Instagram, обращаясь, к возлюбленной.

Напомним, два месяца назад Вакки и Фонсека объявили, что стали родителями — у них родилась дочь Блю Иерусалим. С тех пор миллионер часто помогает любимой по дому, взяв на себя часть обязанностей.

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