Украинец пытался прорваться в Крым на внедорожнике

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Украинец попытался проехать в Крым на внедорожнике. Мужчина вел себя неадекватно и угрожал пограничникам. Об этом во вторник, 12 января, рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что происшествие случилось 11 января. Житель Запорожья заехал на контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», после чего заперся в машине. Мужчина не дал возможности специалистам провести осмотр внедорожника и без прохождения контроля попытался ехать дальше.

— На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его, — цитирует слова пресс-службы «Радио Спутник».

Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно. Он сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам. За это его привлекли к административной ответственности. Задержанного вместе с его автомобилем передали правоохранителям для дальнейшего принятия правового решения.

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