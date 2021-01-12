Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Украинец пытался прорваться в Крым на внедорожнике
Фото: Youtube.com

Украинец пытался прорваться в Крым на внедорожнике

Ксения Монахова

Происшествия

Украинец попытался проехать в Крым на внедорожнике. Мужчина вел себя неадекватно и угрожал пограничникам. Об этом во вторник, 12 января, рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что происшествие случилось 11 января. Житель Запорожья заехал на контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», после чего заперся в машине. Мужчина не дал возможности специалистам провести осмотр внедорожника и без прохождения контроля попытался ехать дальше.

— На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его, — цитирует слова пресс-службы «Радио Спутник».

Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно. Он сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам. За это его привлекли к административной ответственности. Задержанного вместе с его автомобилем передали правоохранителям для дальнейшего принятия правового решения.

Читайте также: Врезавшегося в колонну автобусов водителя грузовика арестовали в Подмосковье

КрымУкраинапересечение границы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте