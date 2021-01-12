Врезавшегося в колонну автобусов водителя грузовика арестовали в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Мужчину, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Подмосковье, арестовали. Об этом во вторник, 12 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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