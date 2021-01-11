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Число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 43
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 43

Юлия Ямпольская

Происшествия

В ДТП с участием военных автобусов в Подмосковье пострадали 43 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

На данный момент на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Всех пострадавших доставили в медицинские организации. Им оказывается необходимая помощь.

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ПодмосковьеавтобусДТП
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