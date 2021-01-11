Уголовное дело возбудили в отношении врезавшегося в колонну автобусов водителя самосвала

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего столкновение с автобусами в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По результатам медицинского освидетельствования состояния алкогольного опьянения у водителя не установлено. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

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