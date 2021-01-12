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СК организовал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СК организовал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет (СК) Российской Федерации организовал проверку по факту похищения гражданина РФ в Гвинейском заливе. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе. Пираты совершили вооруженное нападение на танкер «Agisilaos». Они захватили моряков, в числе которых был житель Краснодарского края.

В настоящее время россиянин освобожден. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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