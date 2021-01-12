Француженка потратила три года на попытки доказать, что она жива

Фото: Следственный комитет РФ

Жительница Франции Жанна Пушен три года доказывала, что она жива, после признания судом ее смерти. Об этом во вторник, 12 января, сообщил The Guardian.

Француженка долгое время судилась со своей бывшей подчиненной, которая подала иск. В 2004 году суд обязал выплатить фирму 14 тысяч евро, но потому что в решении была указана не Пушен, а ее компания, женщина ничего не выплатила.

В 2009 году истец подала еще один иск, но суд его отклонил.

После этого бывшая работница обратилась в суд и потребовала взыскать компенсацию с мужа и сына Пушен, утверждая, что ее работодательница умерла. Такой вывод она сделала после того, как не получила ответы на несколько писем.

Жанну Пушен признали умершей и заморозили доступ к ее банковскому счету. Также все ее документы стали недействительными. После чего француженка три года пыталась доказать, что она жива.

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