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ПСВ объявил о переходе футболиста Йоррита Хендрикса в московский «Спартак»
Фото: www.psv.nl / Официальный сайт ФК ПСВ

ПСВ объявил о переходе футболиста Йоррита Хендрикса в московский «Спартак»

Кирилл Николаев

Спорт

Нидерландский футбольный клуб ПСВ и московский «Спартак» договорились по трансферу полузащитника Йоррита Хендрикса. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте команды из Эйндховена.

Отмечается, что 25-летний игрок подпишет контракт со «Спартаком», если успешно пройдет медицинское обследование.

Хендрикс является воспитанником ПСВ. Он провел 239 матчей за команду из Эйндховена. На его счету восемь забитых мячей и 17 голевых передач.

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