Футболистов сборной России могут привить вакциной «Спутник V»
Футболистов сборной России могут привить от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 11 января, заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
По его словам, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством прорабатывает вопрос вакцинации игроков. Безуглов напомнил, что в январе и феврале практически все футболисты будут на сборах со своими командами в разных городах.
— Это осложняет логистику, но речь идет о ближайших неделях, — цитирует Безуглова «Р-Спорт».
Он добавил, что российские клубы с пониманием относятся к необходимости вакцинироваться от коронавируса.
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