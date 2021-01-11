Футболистов сборной России могут привить вакциной «Спутник V»

Фото: rfs.ru / Константин Рыбин

Футболистов сборной России могут привить от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 11 января, заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

По его словам, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством прорабатывает вопрос вакцинации игроков. Безуглов напомнил, что в январе и феврале практически все футболисты будут на сборах со своими командами в разных городах.

— Это осложняет логистику, но речь идет о ближайших неделях, — цитирует Безуглова «Р-Спорт».

Он добавил, что российские клубы с пониманием относятся к необходимости вакцинироваться от коронавируса.

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